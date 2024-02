Meteorologia emite alerta duplo de chuva intensa para Curitiba e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas de chuvas intensas no Paraná, válidos durante esta terça-feira (27). O aviso de cor laranja, que representa perigo, contempla a região sul do estado. Já o alerta de cor amarela, que indica perigo potencial, é válido na parte norte do Paraná.

Conforme indicação do Inmet, os territórios de Curitiba e de municípios da região metropolitana estão divididos entre esses dois alertas.

O alerta laranja indica chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de até 100 km/h, além de riscos de alagamentos, quedas de galhos e de árvores e de corte de energia elétrica.

Já o comunicado amarelo é menos intenso, com possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e de alagamentos.

Além do Paraná, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também possuem alertas de chuvas intensas.

Como se proteger de temporais

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger durante tempestades. Confira a lista de recomendações:

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.

