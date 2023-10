Um ambiente de paz, amor e muita família envolvida. Assim foi a sensação que a equipe da Tribuna do Paraná sentiu na última quarta-feira (04), na casa do coxa-branca Abel Rosa, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Natural de Bom Sucesso, região centro-norte do Paraná, esse contador de histórias e de profissão, mereceu ter a história escrita em jornal.

Abel é daquelas pessoas que faz a gente pensar, debater e acreditar que a sociedade tem jeito, ser um pouco semelhante dos tempos dos nossos pais ou avós.

“Sou um brasileiro comum que aposta no trabalho e na honestidade. Sou do mato, sinto falta de algumas coisas, mas faz parte da mudança”, disse Abel, marido da Elisângela, e pai da Viviane, Nathan, Matheus e Pauline.

Um dos ensinamentos de Abel para os mais novos está no hábito de ler, buscar informação do cotidiano e de situações que estão perto dele. A partir disso, ele foi o verdadeiro leitor fiel da Tribuna.

Em uma campanha realizada no período pesado da pandemia da Covid-19, em que as pessoas faziam uma colaboração financeira espontânea para o jornal, o contador auxiliou em R$ 40 todo mês. A ação terminou algum tempo, mas ele seguiu colaborando. “Faço isso com o coração, tem o lado afetivo. Eu sempre fui leitor da Tribuna do Paraná, é apoiar gente nossa, da nossa terra”, avisou Abel.

Amor pelo Coritiba

Com esse respeito e empatia, a Tribuna do Paraná decidiu retribuir com o leitor. Apaixonado pelo Coritiba, nada como dar ao verdadeiro torcedor, uma camisa oficial assinada pelos jogadores. A parceria entre Tribuna e Coritiba proporcionou esse presente que foi entregue em mãos ao Abel.

“Só tenho a agradecer em meu nome e da minha família. Eu torço pelo Coxa, independente da divisão. Se hoje estamos passando por um momento complicado, isso vai melhorar. Temos pessoas competentes no comando, e acredito muito na recuperação”, comentou Abel.

A parceria entre Tribuna e Coritiba proporcionou esse presente que foi entregue em mãos ao Abel. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

