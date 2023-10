A Roca Brasil Cerámica, pertencente ao grupo mexicano LAMOSA e à frente das marcas Roca Cerámica e Incepa, iniciou a operação da segunda unidade da supercompactadora Contínua+ na fábrica de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A nova máquina foi adquirida após um investimento de R$ 220 milhões, em anúncio realizado no ano passado e, após a aquisição, passou por um período de implantação, testes e formação da equipe para, então, trabalhar em plena capacidade. A previsão é que essa novidade possa gerar um incremento de 20% na produção total da companhia.

A nova máquina apresenta melhorias e atualizações em comparação com a primeira unidade adquirida há sete anos, realizando um trabalho ainda mais preciso. Entre os exemplos, a segunda Contínua+ possui um sensor que faz a medição da umidade de forma remota (online) e conta com um processo de esmaltação totalmente alinhado com o conceito de indústria 4.0. Para completar, o forno, considerado o “coração” da Contínua+, também é um dos mais modernos do mundo.

A iniciativa possibilitará a ampliação das séries de porcelanatos nos novos Superformatos da Roca Cerámica lançados nesse ano, nas dimensões 160 x 160 cm e 160 x 320 cm, que já representam 11 séries, atualmente. Além disso, também poderá contribuir na produção dos demais Superformatos 120 x 120 cm, 100 x 200 cm e 120 x 250 cm, das marcas Roca Cerámica e Incepa, que contabilizam mais de 40 linhas até o momento.

“Com uma projeção no futuro e um olhar no presente, a implantação da segunda supercompactadora é a consagração e um marco muito expressivo em nossa história, que contribuirá para o lançamento de muitos produtos”, comemora o diretor da Roca, Sergio Wuaden.

Em razão do desenvolvimento tecnológico, foi necessária a expansão da estrutura industrial da Roca Brasil Cerámica, resultando na ampliação de 20 mil metros quadrados de sua área. Entretanto, as alterações realizadas beneficiaram toda a sua estrutura, como as áreas de expedição, logística e de recebimento de matérias-primas, por exemplo, que tiveram melhorias significativas. Sendo assim, a empresa passa a contar com uma capacidade produtiva adicional de 250 mil metros quadrados/ano, bem como uma remodelação em áreas primordiais.



