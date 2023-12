Posto em Curitiba vende combustível com desconto para motoristas de app

Quem passa pelo posto de combustível FuiDrivers, na Avenida Manoel Ribas, no bairro Mercês, em Curitiba, pode notar que o local está sempre movimentado. E qual seria o motivo para a grande rotatividade de veículos? No estabelecimento, a gasolina e o etanol são vendidos a preços mais baixos para motoristas de aplicativo.

Por isso, a fila rotineira na lateral do posto é formada, majoritariamente, por profissionais dessa área, que aproveitam o desconto do combustível, que pode chegar a 10% de diferença em relação ao preço de mercado. A ideia de fazer essa promoção contínua para os motoristas foi de Vinicius Senna, um dos administradores do posto.

“Pela demanda, pela necessidade. Hoje quem mais utiliza [o posto de combustível] em Curitiba não é o varejo, é o motorista de aplicativo. Então conseguimos ter margem baseado em volume”, explica. Ele também acrescenta que a capital paranaense possui cerca de 70 mil motoristas cadastrados, dos quais aproximadamente 40 mil circulam regularmente. Ou seja, é um nicho grande.

Ronei Destefano, gerente, e Vinícius Senna, proprietário. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Além disso, a iniciativa também surgiu por conta do desejo de Senna de montar uma usina de etanol no Paraná para produzir o próprio combustível do posto.

“Geralmente o pessoal nos escolhe. O motorista de aplicativo anda cerca de 350 km por dia, quem trabalha oito horas. A média é que ele utilize um tanque a cada 1,4 dias. Então é um volume muito alto”, diz Senna.

O projeto começou oficialmente no dia 13 de agosto. Antes do lançamento foram realizados, durante quatro meses, testes com pequenos grupos para avaliar a aceitação dos clientes e acertar toda a logística.

Em pouco tempo, a ideia trouxe um retorno eficaz e ágil. Gerente do posto, Ronei Destefano explica que as vendas foram de cinco mil litros por semana para 20 mil litros por dia e o número de colaboradores também subiu de três para 14.

“As vezes o pessoal desconfia pelo preço. Mas todos podem ficar totalmente a vontade para fazer aferição, verificação e análise da qualidade do combustível”, garante Destefano.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Como funciona o desconto para motoristas de aplicativo

O desconto é válido apenas para motoristas de aplicativo, principais clientes do FuiDrivers. O gerente do posto conta que para ser validado, o motorista que deseja participar do programa precisa estar cadastrado em algum app de transporte de passageiros, andar regularmente e preencher uma ficha de identificação no posto.

No caso da promoção, os únicos métodos de pagamento aceitos são dinheiro e pix.

Morador de Colombo, na região metropolitana, o motorista de aplicativo Dilmo Delfino dirige por toda a Grande Curitiba e utiliza vários aplicativos. Satisfeito com o preço, ele conta que abastece no FuiDrivers desde quando o projeto começou.

“Tem dias que você chega e a fila está lá do outro lado. Mas dá uma diferença [financeira] grande. Dá uma economia de 60% no que eu gastaria”, comenta. Ele ainda acrescenta que conseguiu aumentar o faturamento.

Motorista Silvia Regina da Silva. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Outra trabalhadora da classe, a motorista Silvia Regina da Silva relata que abastece na FuiDrivers há quatro meses. “Fiquei sabendo através de outros motoristas de aplicativo mesmo. E o desconto vale a pena. No final do mês dá bastante”.

Circulando por toda Curitiba e fazendo pequenas viagens, Silvia afirma que sempre procura abastecer no posto devido ao preço mais baixo. “A gasolina é de qualidade. Meu carro não teve problema nenhum”.

Empreendedor quer expandir postos que dão desconto para motoristas de app

Senna quer expandir o FuiDrivers para mais regiões de Curitiba. Em breve, ele planeja adquirir mais postos de combustível para abastecer diferentes bairros da capital e também facilitar o acesso de motoristas da região metropolitana. “A ideia é termos cinco postos em Curitiba, fechando cada região”, enfatiza.

Somando com a unidade do bairro Mercês, recentemente, o administrador também comprou um posto no Tarumã, em frente ao Jockey Plaza Shopping. O local ainda está sendo adequado, mas o programa de desconto já funciona no segundo endereço.

Em conjunto com a aquisição de novos locais, Senna também espera poder começar em breve a usina de etanol, onde ele vai usar uma espécie geneticamente modificada de batata-doce capaz de produzir o combustível em larga escala. Essa batata possui maior teor de amido e, consequentemente, de açúcar.

“Isso me dá uma eficiência energética muito maior. Uma tonelada de cana-de-açúcar faz 70 litros de etanol. Uma tonelada de batata doce faz de 220 a 250 litros de etanol”, explica.

Entre as vantagens de produzir etanol usando a batata-doce no lugar da cana-de-açúcar, Senna destaca que ela pode ser plantada em áreas menores, como municípios da RMC, e ainda pode ser utilizada para fazer farinha, por exemplo.

“Através da batata-doce você tem o ciclo alimentício, diferente da cana-de-açúcar que apenas é utilizada para fazer o etanol. Você fecha o ciclo de energia e alimentação. Hoje existe a possibilidade de implantar grandes usinas ao lado de grandes metrópoles”.

Depois que conseguir plantar a batata-doce e fabricar o próprio etanol, a expectativa dele é baixar ainda mais o preço desse combustível para os motoristas de aplicativo. “O valor será adequado apenas para grupos fechados, que é o caso dos motoristas de aplicativo”, reitera.

Os dois endereços do FuiDrivers são:

Avenida Manoel Ribas, 785 – Mercês – Curitiba

Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2628 – Tarumã

