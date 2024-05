A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas que fazem parte de um grupo criminoso responsável por mais de dez assaltos contra passageiros de ônibus do transporte coletivo de Curitiba e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana (RMC). As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira (29).

Durante a ação também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A PCPR apurou que os crimes na Grande Curitiba ocorreram no início deste mês de maio.

“Os assaltantes agiam de maneira violenta, sempre portando facas ou armas de fogo, instrumentos que eram utilizados para ameaçar e até mesmo ferir os passageiros para que entregassem seus celulares. Após complexa investigação conduzida em conjunto com o Ministério Público, os assaltantes foram identificados e três deles foram presos na data de hoje”, afirma o delegado da PCPR Guilherme Eduardo.

Conforme informações da PCPR, os três investigados foram detidos e encaminhados ao sistema penitenciário.

