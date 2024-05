Alunos do Colégio Estadual do Paraná (CEP), em Curitiba, fazem uma paralisação na manhã desta quarta-feira (29), contra o projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, que pretende expandir o programa Parceiro da Escola. A principal reivindicação dos estudantes é que o assunto seja debatido com a comunidade.



“Nós temos como objetivo mostrar que nós não estamos contentes e não vamos aceitar a privatização das escolas. A gente não vai aceitar esse sucateamento da educação e a forma na qual esse processo está acontecendo, que é sem ouvir os estudantes, sem ouvir a comunidade escolar, que realmente é quem sabe o que está acontecendo na educação e quem pode decidir como ela vai ser guiada”, explica presidente do Grêmio Estudantil do CEP, Caroline da Silva, de 17 anos.

LEIA AINDA – Governo do Paraná quer ampliar gestão privada para 200 colégios estaduais

A estudante do 3º ano do Ensino Médio afirma que as salas de aula estão vazias nesta quarta-feira. “Quase ninguém entrou, foi questão de, no máximo, vinte pessoas que entraram no colégio. E estamos realmente conseguindo ter uma mobilização muito boa. As salas estão completamente vazias e a gente está aqui fazendo barulho nas ruas”.

O que diz o Colégio Estadual do Paraná?

Foto: Colaboração/Laura Arnhold

Em nota, o Colégio Estadual do Paraná informa que “as aulas estão ocorrendo normalmente”, que há registro de muitas faltas mas, quem entrou está seguindo o cronograma normal de atividades.

VIU ESSA? Frio! Curitiba registra 5,6ºC nesta quarta com massa de ar polar que atinge o Paraná



Ainda conforme o CEP, “a movimentação dos alunos foi grande na entrada do turno com mais ou menos 200 alunos em manifestação e que não entraram em sala”, porém devido ao frio e a véspera de feriado, muitas faltas de estudantes ocorreram.



Ainda segundo o colégio, nenhuma aula foi cancelada e a orientação aos professores é o registro normal de atividades e frequência, respeitando o número de alunos em sala.







O projeto na Alep



Após ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná, em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (29), o projeto de lei que institui o Programa Parceiro da Escola, agora, aguarda discussão na Comissão de Educação.



O relator da proposta, deputado Thiago Bührer (União), apresentou relatório favorável ao projeto. O deputado Professor Lemos (PT) pediu vista do parecer favorável, adiando a análise da matéria. Portanto, o texto que tramita em regime de urgência, volta a ser discutido na segunda-feira (03), às 13h30.



O que diz a Seed-PR



Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (Seed-PR) explica que o ” o Programa Parceiro da Escola foi concebido para apoiar os diretores, proporcionando-lhes mais tempo para se dedicarem às atividades pedagógicas essenciais”.



A Seed esclarece ainda que uma “pesquisa realizada com pais e responsáveis de alunos matriculados nas duas escolas participantes do projeto-piloto, evidenciou que mais de 90% deles aprovaram o programa. A alta taxa de aprovação reflete o reconhecimento, por parte da comunidade escolar, relativo aos benefícios que o Programa Parceiro da Escola proporciona, como o aumento da frequência escolar e a inexistência de aulas vagas”.

Por fim, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná afirma que está “aberta ao diálogo e abre convite para que todos conheçam as escolas que fazem parte do projeto e tenham a oportunidade de observar os impactos positivos que o mesmo trouxe à comunidade escolar”.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!