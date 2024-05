O dia amanheceu gelado em todo o Paraná nesta quarta-feira (29). Em Curitiba às 7h da manhã a temperatura chegou aos 5,6ºC, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

No Paraná, a menor temperatura desta quarta-feira ocorreu em Guarapuava (estação de Entre Rios), com 2,3°C. Segundo o Simepar, esta é, até o momento, a menor temperatura do ano no estado. A anterior era de 2,6°C em Palmas, registrada na terça-feira (28).

Como fica o tempo?

O dia vai ser de tempo estável, ou seja, com sol brilhando e sem previsão de chuva. Mas, as temperaturas não sobem muito por causa de uma massa de ar polar que atinge todo estado. Na capital, por exemplo, a máxima prevista é de 16ºC.



Para o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (30), o tempo continua estável e com baixas temperaturas. Para quem pretende pegar a estrada pela manhã, atenção com os nevoeiros.

Ainda conforme o Simepar, o frio continua rigoroso sobre o estado no amanhecer, inclusive com risco de geadas fracas, especialmente entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. À tarde ainda não esquenta muito na maioria das regiões paranaenses.

