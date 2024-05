O feriadão de Corpus Christi aumenta o movimento nas estradas do Paraná, já a partir desta quarta-feira (29). Os trechos com o maior fluxo de veículos devem ser os que ligam Curitiba ao interior do Estado, ao Litoral do Paraná e de Santa Catarina. Veja abaixo quais são os horários com previsão de mais veículos trafegando pelas rodovias.

BR-376 e Contorno Leste de Curitiba (BR-116)

No Contorno Leste de Curitiba (BR-116), BR-376 e BR-101, na ligação da capital do Paraná com o litoral catarinense, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a previsão é que pelo menos 1,2 milhão de veículos passem pelas rodovias entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

Ainda segundo a Arteris Litoral Sul, nesta quarta-feira, véspera do feriado, o fluxo deve aumentar expressivamente a partir das 14h. Na quinta-feira (30), deve ser maior entre as 7h e 17h. Já no domingo (2), a estimativa é que o fluxo aumente entre as 11h e 16h.

Neste período, a concessionária reforçará a equipe operacional para garantir a segurança dos motoristas e usuários. Ao todo, serão utilizados cerca de 263 câmeras para monitoramento do tráfego, nove bases de atendimento de apoio aos usuários, 20 guinchos leves e pesados, 14 ambulâncias e cerca de 600 profissionais para atendimentos em pista.

BR-277, BR-373, BR-376 e BR-476

Já nas rodovias que saem de Curitiba e levam à Região Metropolitana e aos Campos Gerais, no interior do Paraná, administradas Via Araucária, são esperados cerca de 342 mil veículos neste feriado prolongado de Corpus Christi.

De acordo com a Via Araucária, nas rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476 e PRs-418/423/427, que fazem parte do lote 1, a operação especial de atendimento começa na quarta-feira, com todas as cabines em funcionamento e também, o sistema papa-filas, que antecipa a cobrança das tarifas.

Nestas rodovias, os horários de pico estão previstos para quarta-feira, véspera de feriado, quando se espera um aumento no tráfego entre 17h e 20h. Na quinta-feira, o horário de maior movimento ocorre entre 6h e 11h e das 14h às 20h. Já no domingo (2), a movimentação se intensifica entre 13h e 21h, quando os motoristas retornam para casa.

Durante o período de 30/05 a 03/06, haverá restrição de obras nas BRs-277, 373, 376 e 476. Essa medida, segundo a Via Araucária, visa facilitar o tráfego e garantir uma viagem mais segura para os motoristas que estarão nas estradas.

Restrição veículos de carga

Para melhorar a segurança e fluidez das rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringiu a circulação de veículos de carga com largura máxima de 2,60 metros, altura máxima de 4,40 metros, comprimento total de 19,80 metros e peso bruto total de 58,5 toneladas em pistas simples. As restrições vão acontecer na quarta-feira (29), das 16h às 22h, quinta-feira (30) entre 6h e 12h, e no domingo (2) das 16h às 22h.

PRF faz Operação Corpus Christi

Com foco em reduzir a violência no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal começa na quarta-feira (29) a Operação Corpus Christi 2024 no Paraná. De acordo com a PRF o número de mortes em colisões frontais aumentou 23%, no mês de maio de 2024, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2023, foram 60 mortes, enquanto neste ano foram 74.

Ainda conforme o balanço da PRF, o atropelamento de pedestres também aumentou. Em maio do ano passado foram 28 mortes e no mesmo período de 2024 foram 36, sendo um aumento de 28,5%.

Por isso, a PRF vai direcionar o foco das ações para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos e os atropelamentos de pedestres, mistura de bebida alcoólica e direção, velocidades excessivas, o uso do celular ao dirigir, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações.

