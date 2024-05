Um acidente entre dois caminhões-tanque na BR-277, na região do município de Morretes, no sentido Litoral do Paraná, bloqueou totalmente a rodovia na manhã desta quarta-feira (29), véspera do feriado de Corpus Christi.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu e não houve vazamento de carga.

O bloqueio na rodovia foi registrado desde às 8h50 da manhã, no km 36, um pouco depois da área de escape. Até às 9h10 a fila de retenção estava com 3,2 km.

Faixa liberada

Por volta das 10h05, uma faixa foi liberada para fluxo de veículos. Já a faixa da direita e acostamento continuavam interditados, com congestionamento de cinco quilômetros no local.

