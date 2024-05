Um motociclista de 60 anos morreu em uma colisão entre uma viatura descaracterizada da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e uma moto, na manhã desta quarta-feira (29), em Curitiba.

O acidente aconteceu no bairro Rebouças no cruzamento das ruas Lamenha Lins e Chile.



De acordo com a PM, segundo relatos de testemunhas, o motociclista estava na Lamenha Lins e teria furado o sinal vermelho. Ainda conforme a PM, o policial que estava no carro prestou socorro e alegou que a moto estava com o farol apagado. Os dois envolvidos estavam a caminho do trabalho.

Em reflexo do acidente, o trânsito ficou congestionado para o motorista que está na Rua Chile e segue em direção ao bairro Água Verde.

