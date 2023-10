A Polícia Civil irá instalar inquérito nesta segunda-feira (16) para apurar o ataque sofrido contra o frentista Juan Pablo de Castro, 18 anos, ocorrido na madrugada de sábado (14), em um posto de combustíveis do bairro Boqueirão, em Curitiba. Juan foi ofendido por um cliente que o atacou com palavras de cunho racista e xenofóbico.

Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram um homem chamando o funcionário de “neguinho”, “macaco” e “nordestino”. Na mesma ocorrência, o homem também foi preconceituoso com o operador de caixa do estabelecimento.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), o cliente foi identificado como Marcelo Francisco da Silva, que se irritou ao ser cobrado que precisaria pagar a conta antes de esquentar um macarrão instantâneo.

“Sou empresário, maluco, tenho CNPJ, tenho empresa, e você vem me tirar, vem fazer cagada? Você ganha quatro mil nesta bosta aqui. Pago três vezes mais só pra te xingar de neguinho, otário, nordestino dos inferno. Macaco. Vem do Nordeste pra querer ser gente em Curitiba? Volta pro Nordeste”, disse o homem flagrado em vídeo.

Os dois trabalhadores do posto foram no sábado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PCPR) para registrar o caso. Eles estão sendo representados judicialmente pelo advogado Igor José Ogar, que vai pedir para que o cliente venha a ser indiciado por injúria, injúria racial, xenofobia, e prisão.

A RPC conseguiu contato com Marcelo Francisco, mas ele informou que só vai falar quando tiver advogado constituído.

