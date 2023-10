Um grande buraco na calçada em uma das principais vias no bairro Bigorrilho já pode comemorar “mesversário”. São 90 dias de vida, crescendo, e ganhando a companhia de fitas amarelas e isolamento de madeira. Caso queira fazer uma visita, o local fica na Rua Martim Afonso, 2389, na frente do Mary Chef, um restaurante que serve uma ótima comida caseira.

A situação até pode ser tratada com humor, mas vale seriedade. O buraco apareceu na calçada que fica nas proximidades do comércio da Marine Camila Araújo dos Santos, a dona do estabelecimento acima citado. Segundo ela, o problema já dura três meses, foi repassado para a prefeitura anteriormente para que se consertasse o buraco.

+Luto!! Racismo e xenofobia em posto de combustíveis de Curitiba; “Nordestino dos inferno, neguinho”

“Eles demoraram para responder, e quando veio a resposta, informaram que a responsabilidade é da Sanepar. O pior que os clientes está vindo reclamar comigo. Uma senhora falou que eu precisava arrumar o buraco”, disse Marine.

Para driblar o zagueiro, ou melhor, o buraco que já pode ser chamado de cratera, os pedestres precisam pisar na grama ou mesmo dividir espaço com os veículos em um trecho movimentado da cidade. Há até um caminho marcado na grama já.

“Não foi com a chuva que fez isso, tem gente que desafia o perigo ao pisar próximo ao buraco. Se olhar bem, você vai notar que o piso está afundando cada vez mais”, desabafou a comerciante.

+Impressionante! Avião com destino a Curitiba fica com “nariz” amassado após atravessar temporal

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Divulgação/PRF. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

E aí Sanepar?

A Sanepar informou que passou a questão para o Controle de Obras de Curitiba (COC). A partir disso, a prefeitura assumiu o caso, e informou que está programado para iniciar na próxima segunda-feira (16), o serviço de manutenção da galeria pluvial na Rua Martin Afonso, na altura do número 2.389, no cruzamento com a Rua Marechal José Bernanrdino Bormann, no Bigorrilho. “Após reparo na estrutura de drenagem, danificada devido ao excesso de chuva do período, será restabelecida também a calçada. Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O local já estava sinalizado, mas recebeu reforço com barreiras da Setran”, comunicou por nota.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações