Um avião modelo Airbus A320neo, utilizado pela empresa Azul, que saiu de Campinas (São Paulo) e com destino ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, teve o “nariz amassado”, devido às condições climáticas adversas durante o trajeto na última. O incidente foi registrado na última quinta-feira (12) e ninguém ficou ferido.

Em nota, a Azul informou que a aeronave AD2784 (Campinas-Curitiba) foi danificada por causa das tempestades que atingiram a região sudeste. “O pouso ocorreu normalmente e os clientes desembarcaram em segurança”, comunicou a empresa.

Caso semelhante

Ainda no mesmo dia e com o mesmo modelo de aeronave, um avião da Azul apresentou situação semelhante. O voo saiu o do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, na Bahia, e aterrissou em Viracopos, em Campinas. Os passageiros desembarcaram normalmente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.

