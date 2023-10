A KF, tradicional churrascaria de Curitiba, voltou a atender o público nas mesas com carnes nobres. Em 2021, a unidade no bairro Campina do Siqueira fechou, e a empresa apostou no segmento de lojas e eventos. A KF Steak House está localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 582, no Seminário, com estacionamento gratuito, e um salão para 50 pessoas.

O anúncio do retorno ao público para se alimentar com qualidade no serviço à la carte, próximo e personalizado veio nas redes sociais. “A KF Steak House chegou para conquistar o seu paladar. Venha conhecer as melhores carnes assadas e acompanhamentos da cidade. Mais uma adição do GrupoKF para proporcionar o melhor do churrasco na sua mesa”, diz o post da tradicional churrascaria de Curitiba.

Além da carne e do corte de qualidade, o cliente poderá pedir pratos que tem o selo padrão KF, a fraldinha na mostarda, polenta cremosa, nhoque frito e sobremesas para fechar com maestria o almoço ou jantar. Uma outra pedida é o corte Angus com um acompanhamento de maionese, uma tradição de décadas. O prato com

Qual é o preço da KF Steak House? Os preços no locariam variam de acordo com o prato, já que o sistema da carne é à la carte.

Foto: Divulgação/KF Steak House.

Churrascaria tradicional de Curitiba

A KF Grill, ficou 16 anos na ativa e ganhou fama na cidade. No Campina do Siqueira, o local virou a churrascaria Nativas Grill, grupo com mais de 30 estabelecimentos no Brasil. Com a saída do modo rodízio, a KF manteve o nome na mesa do curitibano com lojas express, eventos e a a KF Honesty, pioneira no segmento de compra em uma estação de autoatendimento 24horas.

Serviço: KF Steak House

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida, 582, no Seminário

Horário: Terça-Feira à Sábado, das 11h30 às 15h/ 18h30 às 22h30

Domingo: 11h30 às 15h30

Telefone para reserva: (41) 98711-0446

