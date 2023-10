Cassino clandestino e escritório do crime são fechados em Curitiba

Um cassino clandestino foi fechado na noite de sábado (14), no Centro de Curitiba. A ação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) ainda desmantelou uma espécie de escritório do crime localizado no bairro Santa Quitéria. No total, 111 máquinas de caça-níqueis foram apreendidas, máquinas de cartão bancário e do jogo do bicho, contadora de notas e computadores. Ninguém foi preso.

Segundo a PMPR, uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), foi encaminhada a pedido do Secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, que estava em funcionamento um cassino clandestino na Rua Comendador Macedo. Ao chegar no local, os policiais constataram a prática ilegal, com apreensão de 55 máquinas de caça-níqueis, e diversos objetos como cartão de memória, máquina de cartão bancário e contadora de notas.

Em uma busca mais detalhada, foi localizado o possível local de fuga dos frequentadores e contraventores que estavam no cassino. Uma porta camuflada no piso, sob a porta havia uma escada que leva ao subsolo, que por sua vez dá acesso a um portão nos fundos do imóvel.

Escritório do Crime

Ainda na mesma noite, uma denúncia levou os policiais para a rua Capiberibe, no Santa Quitéria. Dentro de um galpão, a equipe ainda encontrou 56 máquinas de caça-níqueis, além de cadeiras idênticas a usada em cassinos. Em uma câmara fria desativada, foram localizadas 20 máquinas desmontadas.

A maioria dos aparelhos apreendidos, tinham a mesma marca e logotipo das usadas no imóvel na região central. Além disso, foram apreendidas material de propaganda, panfletos, máquinas de cartão de crédito, paredes feitas com PVC e isopor e material para isolamento acústico. “As informações foram precisas, deram detalhes dos locais e das pessoas responsáveis por eles, as pessoas não foram localizadas, mas já estão qualificadas e identificadas, as providências serão tomadas e inclusive com a responsabilização dessas pessoas”, disse o coronel Hudson Leôncio Teixeira.

