Pista da BR-277 sentido Curitiba é liberada após 40 minutos fechada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o km 32 da BR-277, em Morretes, precisou ser fechado na tarde desta domingo (06) para que fosse realizado o destombamento de um caminhão que está no trecho.

A interdição total na pista sentido Curitiba começou a partir das 15 horas, com previsão de duração de cerca de 40 minutos. De acordo com atualização da PRF, o trecho foi liberado às 15h50.

O caminhão se envolveu em um acidente no final da tarde de sábado (05). Após tombar, o veículo interrompeu o fluxo da segunda faixa do local. Ele permaneceu no local e, por isso, precisou ser removido.

