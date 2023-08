Uma flagra feito por câmeras de segurança da concessionária que administra a BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina, mostrou a área de escape instalada no quilômetro 671,7 da via sentido Santa Catarina mais uma vez salvando vidas. A decisão correta do motorista em utilizar a área de escape evitou que um acidente grave acontecesse estrada abaixo.

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, o caminhão levava 25 toneladas de água de coco e adentrou por 52 metros no dispositivo de segurança viária.

Por sorte ninguém ficou ferido. O trecho em que ocorreu a saída de pista fica em Guaratuba, Litoral do Paraná.

Neste sábado (05), a Arteris Litoral Sul registrou uma entrada na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.



🚛 A carreta com carga de 25t de água de coco adentrou 52m no dispositivo após a perda de freios. Ninguém se feriu! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/mBIXzdguFY — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) August 5, 2023

