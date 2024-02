Pontes de madeira de parques de Curitiba estão sendo reformadas. Os trabalhos são executados nos parques Tanguá, no Taboão, e Tingui, no bairro São João, com serviços prestados por empresas contratadas pelo Departamento de Parques e Praças, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba.

As reformas nas quatro pontes fazem parte do serviço contínuo de manutenção de estruturas de madeira – pontes, portais e decks – dos parques e bosques da Prefeitura de Curitiba. De acordo com a administração municipal, são investidos cerca de R$ 330 mil por mês na manutenção das estruturas de madeiras (pontes, portais e decks) dos parques e bosques da cidade.

Nos parques da capital, o serviço mais intenso de manutenção – com trocas de várias partes de madeiras e refazendo estruturas inteiras – começou em janeiro de 2023 e já passou pelo Barigui, Lago Azul e Praça da Espanha.

Pontes novas

No Parque Tanguá os serviços de manutenção ocorrem em duas pontes na parte de baixo da área de conservação ambiental, perto do estacionamento nas proximidades da queda d´água. Uma das pontes tem 6 metros de comprimento e está quase concluída. A outra ponte tem 24 metros e os serviços devem ser concluídos em março.

No Parque Tingui, das oito pontes, quatro já foram revitalizadas recentemente pela Prefeitura. Agora os trabalhos estão sendo feitos na ponte na parte dos fundos do Parque Tingui, na área paralela ao Rio Barigui e à Rua José Casagrande. A ponte está sendo totalmente refeita, com novas vigas e assoalhos. O serviço deve ser concluído em abril.

Depois da conclusão das pontes dos parques Tanguá e Tingui, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai começar os serviços de manutenção nas pontes e no portal do Parque Passaúna.

