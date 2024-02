A Guarda Municipal de Curitiba apreendeu, nesta terça-feira (27) um veículo com quase meio milhão em multas. O carro, um Citroën C4, circulava pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Santa Cândida, quando foi abordado por guardas municipais do Grupo de Trânsito (GTran). Na averiguação, os agentes constataram um total de R$ 435.485,26 em multas.

Além de circular com um veículo irregular, o condutor também estava com a carteira de habilitação suspensa. O veículo, já sob bloqueio, apresenta dívidas de IPVA e licenciamento obrigatório em aberto desde 2016.

Segundo o gerente do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal (GTran), supervisor Edison Bretas Junior, a apreensão ocorreu graças ao sistema de videomonitoramento da Muralha Digital, cujas câmeras flagraram o veículo circulando.

“Mantemos o patrulhamento preventivo nas principais vias da cidade, aliado às informações que o sistema da Muralha Digital nos fornece. A intenção é retirar das ruas veículos que estejam em desconformidade e que acabem colocando em risco todos que estão no trânsito”, explicou Bretas.

+Leia mais! Porsche com R$ 17 mil em débitos é guinchado após operação em Curitiba

1,9 mil câmeras de olho

A apreensão do veículo foi possível graças ao sistema de videomonitoramento da Muralha Digital, composto por 1,9 mil câmeras de vigilância que monitoram diversos locais da capital com grande circulação de pessoas. Além disso, o sistema está interligado aos radares de trânsito, tornando-se uma ferramenta valiosa para a fiscalização e a prevenção de crimes.

Após a apreensão, o veículo C4 foi recolhido ao pátio da Superintendência de Trânsito.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos