As fortes chuvas que atingiram o Paraná e também Curitiba, no último fim de semana, alagaram os parques da capital paranaense, entre eles o Barigui e o Tingui. Mas isto, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo ruim. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, explicou a importância dos parques de Curitiba durante os temporais, em seu perfil no X, antigo Twitter. “O Parque Barigui, implantado em área estratégica, acabou por cumprir a sua principal função — conter as águas e drená-las, evitando que enchentes cheguem até as casas”, postou.

Imagens feitas por Ricardo Marajó, mostram como as fortes chuvas fizeram o Rio Barigui subir. O Parque Barigui, implantado em área estratégica, acabou por cumprir a sua principal função — conter as águas e drená-las, evitando que enchentes cheguem até as casas. pic.twitter.com/lz0W2Yg8hh — Rafael Greca (@RafaelGreca) October 30, 2023

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, todos os parques da cidade foram implantados em áreas estratégicas para evitar enchentes nas regiões onde estão. Além do Barigui, os lagos dos parques São Lourenço, Bacacheri, Tingui e Atuba têm a mesma função. Os dois principais rios da cidade, o Barigui e o Belém, passam dentro dos parques Tingui, Barigui (Rio Barigui) e São Lourenço (Rio Belém) e o Rio Atuba no parque de mesmo nome.

Quando as chuvas intensas chegam à cidade, como ocorreu nos últimos dias, os rios sobem e extravasam dentro das áreas dos parques, que conseguem absorver melhor a grande quantidade e evitam enchentes em outras partes da cidade.

Parques lineares

Em Curitiba também existem os parques lineares, desde 2003, que ficam ao lado de rios da cidade. Os parques lineares são o Cajuru (bairro Cajuru), Mairi (na divisa da CIC e Fazendinha), Mané Garrincha (CIC) e Yberê (Campo de Santana).

Essas áreas verdes ajudam a preservar as faixas de drenagem de rios e a prevenir enchentes. Os parques também evitam novas ocupações irregulares e oferecem aos moradores uma alternativa de lazer e recreação integrados com a natureza.

Dragagem nos lagos

Os lagos dos parques da cidade passam por manutenção constante, informa a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. De acordo com a gerente de Parques e Praças, Walquiria Pizatto, desde 2019 existe um contrato de serviço permanente para fazer a dragagem dos lagos dos parques São Lourenço, Barigui e de outros lagos do município.

“A limpeza do material que fica assoreado no fundo dos lagos mantém a profundidade desses locais. Também temos outro contrato de contenção das margens, aproveitamos o material que é dragado para fazer a contenção dos lagos que sofrem com o processo de erosão”, explicou Walquiria.

Esse tipo de contenção é chamado de engenharia natural, pois utiliza o material retirado do próprio lago para reforçar as margens. Essas dragagens são feitas por máquinas específicas do programa Amigo dos Rios.

Contra as cheias

Para prevenir alagamentos e minimizar os impactos das fortes chuvas, a administração municipal desenvolve o programa Curitiba Contra as Cheias, executado pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas. São obras de macrodrenagem que aumentam a capacidade de extravasamento de rios e córregos e ajudam a capacidade de a rede suportar grandes precipitações.

Para reduzir os impactos das fortes chuvas também são realizados serviços constantes em galerias, canalizações, perfilamento de rios, reservatórios de contenção de cheias e limpeza de rios e córregos. Um conjunto de ações para minimizar o impacto das fortes chuvas e garantir segurança à população.

