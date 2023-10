Cataratas do Iguaçu atingem um dos maiores volumes de água da história

As Cataratas do Iguaçu, na região Oeste do Estado, atingiram um dos maiores volumes de água da história nesta segunda-feira (30). De acordo com informações do Parque Nacional do Iguaçu, este é o maior registro desde 2014, quando a vazão chegou a 45 milhões de litros d’água por segundo.

Nesta segunda-feira, a vazão registrada foi de 24 milhões de litros d’água por segundo. Segundo dados do Parque, o nível de água está 16 vezes acima da média normal, que é de um milhão e 500 mil litros de água por segundo.

Apesar da intensa vazão de água, o Parque Nacional do Iguaçu está aberto para visitação. A Trilha das Cataratas e os demais mirantes do percurso estão liberados. A compra de ingressos para visitar as Cataratas pode ser feita pelo site cataratasdoiguacu.com.br.

