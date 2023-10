Os fortes ventos que atingiram a cidade de Cruz Machado, na região sul do Paraná, causaram um estrago gigante, que ficará marcado na história do Paraná. O vendaval derrubou a maior araucária do Paraná, que estava localizada na linha Japó, cerca de 14 quilômetros do centro de Cruz Machado. A árvore tinha cerca de 750 anos.

Com 750 anos de idade, que são medidos conforme os anéis do seu tronco, tinha 42 metros de altura e com 36 metros de tronco. A gigante araucária era ponto turístico de Cruz Machado e levantava o interesse de milhares de pessoas do Paraná e do Brasil.

“Esta é uma perda irreparável, pois encerrou seu ciclo uma árvore emblemática, que era um símbolo da nossa história e da nossa cultura”, disse a prefeitura em seu perfil oficial no Instagram.

Maior araucária do Paraná

Segundo a prefeitura de Cruz Machado, a maior araucária do Paraná tinha um Diâmetro a Altura do Peito (DAP) de 1,97m e uma Circunferência a Altura do Peito (CAP) de 6,18m, tendo assim sido certificada como a maior araucária do Paraná em diâmetro pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP em 23 de março de 2006, através do Conselho Setorial da Indústria de Base Florestal e do Conselho Temático do Meio Ambiente.

