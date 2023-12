Um novo terminal de ônibus em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está sendo construído. Localizado na Rua Anneliese Gellert Krigsner, esquina com a Avenida Rui Barbosa, no bairro Iná, a construção tem investimento de R$ 21,3 milhões e pretende atender mais de 25 mil usuários por dia.

A obra, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos (AMEP), tem uma área total de 3.178 m². Segundo a prefeitura de São José dos Pinhais o novo terminal será três vezes maior, com 18.389,57 m² de área total e 5.979,12 m² de área construída.

+Viu essa? Apartamento mais caro de Curitiba! Luxo e cifras astronômicos!

A estrutura terá ainda serviços e lazer, tais como estacionamento, bicicletário, área de recreação, academia ao ar livre e 16 lojas.

O novo espaço visa oferecer uma experiência integrada e completa para os usuários. “O Novo Terminal Afonso Pena proporcionará mais conforto e comodidade aos usuários e também contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico do município e da Região Metropolitana de Curitiba”, disse a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer.

+Leia mais! Região de Curitiba tem consulta pública aberta sobre licitação do transporte coletivo

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!