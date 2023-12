Um Bolão de Curitiba tentou a sorte com oito números na Mega Sena 2662 e deu boa. Não é que a aposta deu resultado? Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e garantiram um valor considerável. Uma aposta de Juazeiro do Norte, no Ceará, cravou as seis dezenas e garantiu o prêmio que estava acumulado em R$ 35 milhões.

Por aqui os prêmios foram bem mais singelos, mas não menos importantes. O bolão com oito números realizado em Curitiba, na Loterias Montreal, saiu para um grupo de 15 cotas. Como a aposta foi maior, com 8 números (veja abaixo quanto custa esta aposta da Mega Sena), o prêmio aumentou para R$ 207,6 mil. O que renderá cerca de R$ 13,8 mil para cada participante. Nada mal para esta época do ano, hein?

Outra aposta que conseguiu chegar acertar a quina da Mega Sena foi de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. A aposta simples, com seis números, redeu prêmio de R$ 69,2 mil para o apostador.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPO LARGO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$69.230,66 CURITIBA/PR LOTERIAS MONTREAL 8 Não Bolão 15 R$207.691,95

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para apostar é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. Se o jogador apostar com sete números, o preço sobe para R$ 35. A aposta com oito números realizada pelo bolão vencedor custou R$ 140. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

