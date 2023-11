Por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), o governo estadual lançou uma consulta pública sobre a licitação do transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba, nesta quinta-feira (30). São 29 cidades envolvidas.

A consulta para a população segue por 15 dias e é a primeira etapa da fase externa da licitação, que pretende regulamentar a concessão e oferecer melhorias no serviço público. “A consulta pública vai ficar disponível por esse período para os interessados lerem e fazerem críticas ou sugestões. Depois, faremos uma análise. O edital é para aprimorar a licitação”, disse o presidente da Amep, Gilson Santos.

Entre as novidades está a inclusão de todos os municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba, passando de 19 para 29 cidades. A licitação prevê a concessão em quatro lotes, com um período de contrato de 12 anos. Promete implementação de frota nova, com atenção especial a quesitos de sustentabilidade ambiental, e veículos equipados com wi-fi. “Com a licitação, atenderemos todos os 29 municípios da RMC. Isso é um ganho para essas cidades que ainda não são atendidas. Terá uma maior integração com a capital, aumentando as linhas de ônibus e diminuição de tarifas”, destacou Santos.

Em mais de 30 anos de existência do sistema, nunca foi feita licitação para o transporte público – será a primeira do estado. As empresas operam em “permissão precária”, pois não houve concorrência e regulamentação. “O estado, através da Amep, está promovendo essa licitação para termos um contrato e, com esse contrato, conseguirmos uma maior segurança na exigência e no controle do sistema”, complementou.

De acordo com o presidente da Amep, o lançamento da licitação no mercado deve acontecer no começo de 2024. A consulta pública está disponível aqui.

