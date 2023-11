Novembro está terminando bem para três curitibanos, ganhadores dos prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, no 61º sorteio do programa Nota Curitibana, realizado nesta quinta-feira (30).

Nesta edição, o bilhete de número 2.339.413 levou R$ 50 mil. Já o prêmio de R$ 20 mil saiu para o bilhete 1.227.397 e R$ 10 mil para o bilhete número 759.284. Os nomes dos ganhadores serão divulgados após a auditoria independente do concurso finalizar a homologação do sorteio. A entrega dos prêmios será feita, nos próximos dias, em cerimônia no Palácio 29 de Março.

O Nota Curitibana é o programa que incentiva a população a pedir CPF na Nota, gerando créditos e prêmios para o contribuinte.

Repasse social

O 61º sorteio prevê, adicionalmente, a premiação de entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos ganhadores no momento do cadastramento no Nota Curitibana.

São duas organizações premiadas para cada sorteado cadastrado. Duas entidades recebem R$ 25 mil, outras duas R$ 10 mil e mais duas instituições escolhidas R$ 5 mil.

Estes valores não são divididos pelos ganhadores, mas indicados como valor adicional, livres de Imposto de Renda ou qualquer desconto. O sorteio também assegura outros R$ 15 mil em prêmios no valor de R$ 10.

Milhões de bilhetes

O sorteio eletrônico do Nota Curitiba teve 104.979 participantes com 2.389.908 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de julho de 2023. O programa conta agora com 217.221 cidadãos cadastrados para os sorteios. Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 15,33 milhões em premiações. Nesta quinta-feira, além dos prêmios principais foram distribuídos 15 mil prêmios no valor de R$ 10.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos, que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e ainda para abater até 50% do valor do IPTU. O contribuinte que pretende utilizar os créditos no IPTU 2024 precisa ficar atento porque o prazo perto de terminar, lembra o coordenador do programa, Eduardo Makowski.

Como participar do Nota Curitibana?

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, dentre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

