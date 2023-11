Um delegado da Polícia Civil da Paraná, que está em estágio probatório, foi preso em flagrante na quarta-feira (29) conduzindo uma caminhonete, que é uma viatura descaracterizada da corporação, com 12 fardos de eletrônicos. Quase a totalidade dos produtos era da Apple e, de acordo com as informações apuradas no local, contrabandeados do Paraguai.

A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da manhã em uma rodovia estadual (PR-137), no município de Quarto Centenário (PR). “Uma equipe da PRF abordou o condutor de uma Mitsubishi Triton de cor branca que chamou atenção da equipe em razão da velocidade. A caminhonete era ocupada por dois homens que alegaram não saber o que era transportado no compartimento de carga”, relata a PRF.

A caminhonete da Polícia Civil era conduzida pelo delegado. Como passageiro do veículo estava, segundo informações das forças policiais, um conhecido contrabandista com ficha criminal.

Os principais itens no carregamento eram, segundo a PRF, iPhone, iPad e outros produtos da mesma marca. “O passageiro assumiu a propriedade das mercadorias. O indivíduo já possui histórico de contrabando/descaminho, e disse ter pego a mercadoria em Formosa do Oeste e levaria até Maringá”, informa a PRF.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Cascavel e, no fim da tarde desta quinta-feira, após pagar fiança de R$ 50 mil, o delegado foi liberado em audiência de custódia. Ele atua na região noroeste do Paraná.

O carregamento, que em um primeiro momento foi avaliado em R$ 700 mil, será encaminhado à Receita Federal do Brasil (RFB) de Cascavel. Até o fim da manhã desta quinta-feira (30) os produtos ainda não tinham dado entrada no órgão.

