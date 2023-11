Duas tartarugas foram encontradas mortas na manhã desta quinta-feira (30), em Pontal do Sul, no Litoral do Paraná, próximo ao embarque para a Ilha do Mel. Um dos répteis tinha amarrada no pescoço uma corda com uma garrafa pet na ponta.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram duas tartarugas na areia da praia, sendo que uma aparece com o casco machucado e com uma corda no pescoço. A tartaruga-verde é a espécie mais frequente no litoral do Paraná e utiliza a região para se alimentar, principalmente em regiões costeiras.

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), estiveram no local após serem chamados por populares. O motivo das mortes ainda vai ser apurado.

