Em menos de um minuto, os vereadores de Guarapuava (PR) votaram favoravelmente ao aumento de 40% nos próprios salários. A alta de R$ 4,4 mil no salário de vereador será válida para a próxima legislatura. Dessa forma, a partir de 2025, o salário dos legisladores municipais passa de R$ 11 mil para R$ 15,4 mil no município. A votação na Câmara Municipal de Guarapuava foi realizada na última segunda-feira (27).

VIU ESSA? Apartamento mais luxuoso do Brasil fica em Curitiba: conheça

O aumento foi concedido após a aprovação de um projeto de lei complementar. O texto, de autoria dos vereadores Marcio Luis Carneiro do Nascimento (Cidadania), Celso Lara da Costa (Cidadania) e Professor Saulo (Republicanos), teve 14 votos favoráveis e 3 contra, além de 3 ausências.

LEIA MAIS – Problema operacional deixa 26 bairros de Curitiba e mais três cidades da RMC sem água

Ainda, o projeto de lei prevê que “havendo disponibilidade orçamentária, os subsídios dos vereadores serão revistos anualmente no mês de maio, na mesma data e sem distinção de índices da revisão geral anual dos servidores públicos do município”.

Em maio do ano passado, os vereadores de Guarapuava já haviam aprovado outro aumento nos próprios salários. Na época, o reajuste foi de 14,49%. Com isso, os salários dos vereadores passaram de R$ 9.252,72 para R$ 10.593,43.

Ainda em 2022, foi aprovado mais um reajuste, de 4,18%, fixando o salário para R$ 11.063,24.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!