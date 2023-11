A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (30), o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul e Quatro Barras está em recuperação devido ao nível operacional do reservatório de água tratada. A previsão é que a normalização ocorra em torno das 18 horas.

Os bairros afetados em Campina Grande do Sul são Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Santa Fé, Jardim Nossa Senhora das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme; em Quatro Barras, Graciosa, Nossa Senhora das Graças e Jardim Menino Deus; em Curitiba, Santa Cândida e Atuba; e em Colombo, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz.

Também nesta quinta, uma queda de energia no recalque Mercês, em Curitiba, afeta o abastecimento de água nos bairros Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre e Cascatinha. A previsão é que a normalização ocorra em torno do meio-dia.

Tem caixa D´água?

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Faltou água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

