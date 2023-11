Curitiba comprovou por que tem o apelido de Chuvitiba. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), outubro registrou o maior índice pluviométrico dos últimos 26 anos na cidade, com um acumulado de 393,8 milímetros de chuva. O volume elevado de precipitações continuará pelos próximos meses, devido à ativação do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico.

Dirigir sob chuva e em áreas alagadas exige prática constante e conhecimento das normas de trânsito brasileiras, das condições do veículo, das vias e do entorno, bem como das técnicas de direção defensiva que podem ajudar a evitar situações perigosas para os ocupantes do veículo.

+ Leia mais: Concurso em Curitiba tem salários de até R$ 24 mil por mês

Atravessar trechos alagados demanda atenção e cuidado redobrados para evitar acidentes e danos – até mesmo irreversíveis – ao veículo. Para auxiliar os motoristas a enfrentar chuvas e alagamentos, cada vez mais comuns nos grandes centros urbanos, o instrutor de direção e especialista em mobilidade urbana do V1, Alexsandro Laures, listou algumas dicas para uma direção defensiva e cautelosa em situação de chuva.

Planeje a sua rota: analise cuidadosamente o trecho a ser percorrido antes de iniciar a viagem. Evite que a água ultrapasse o centro da roda. Caso isso ocorra, sugere-se buscar uma rota alternativa ou estacionar o carro em local seguro e aguardar., pois o risco de aquaplanagem é considerável. Esteja atento ao percurso, aos veículos ao redor e a possíveis obstáculos ou buracos.



Em caso de aquaplanagem, retire o pé do acelerador sem pisar no freio e sem movimentar o volante até que os pneus voltem a ter contato com o solo.



Mantenha uma distância maior do carro à frente ao passar por trechos alagados para evitar acidentes e permitir mais tempo e espaço para manobras em situações de emergência.



Ao dirigir em áreas com acúmulo de água, mantenha a marcha reduzida com aceleração constante e velocidade moderada.



+ Leia também: Projeto de novo parque em Curitiba será votado por vereadores nesta segunda



Evite acionar a embreagem ou mudar as marchas durante o percurso.



Mantenha os faróis baixos ligados ao dirigir na chuva, facilitando a visualização do veículo por outros motoristas e pedestres.



Nunca ligue o pisca-alerta, pois essa ação pode confundir outros motoristas, que podem acreditar que o carro está parado, aumentando as chances de colisões.



Após enfrentar uma tempestade ou alagamento, é importante agendar uma revisão do veículo, para garantir que os componentes eletrônicos não tenham sido danificados ou oxidados.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais