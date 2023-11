A Praça da Suécia, é o mais novo ponto de encontro em Curitiba. O local foi inaugurado na terça-feira (28), situado na Rua Eduardo Sprada, 6221, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A praça é uma parceria da prefeitura com a Volvo do Brasil, que cedeu em comodato a área. São 2,9 mil metros quadrados com investimento de R$ 1,7 milhão na obra.

A Praça da Suécia foi inaugurada pelo prefeito Rafael Greca e integra a revitalização e a correção geométrica na Eduardo Sprada, no cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

O local foi projetado pelo arquiteto Fernando Canalli e tem uma escultura de aço em formato de um barco viking, formando a bandeira do país escandinavo.

“Essa escultura do barco viking representa essa extraordinária fábrica que atravessou o Oceano Atlântico e trouxe 5 mil empregos aqui para Curitiba. A fábrica da Volvo está na geografia e na história de Curitiba. Aqui é o endereço da inovação”, disse o prefeito Rafael Greca.

O presidente da Volvo Ônibus, André Marques, também destacou o orgulho de ter uma Praça da Suécia inaugurada na cidade. “Para nós é um momento de muito orgulho, o reconhecimento da cultura sueca em Curitiba. Chegamos aqui no final da década de 1970 e hoje também somos curitibanos”, disse Marques.

Além da escultura, foi plantado plantou 15 mil mudas de flores tagetes amarelas e 12 árvores (6 extremosas e 6 quaresmeiras), além de duas araucárias.

