Prometida para ser um presente pelos 330 anos de Curitiba, a Praça da Araucária, no Pilarzinho, ainda não saiu do papel. O anúncio foi feito em janeiro deste ano e trazia uma nova praça em Curitiba, que teria como a cereja do bolo um “mirante debruçado sobre a estonteante vista da Serra do Mar“, conforme as palavras do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD). A entrega era para acontecer no Natal deste ano. Porém, quem passa pelo endereço, na rotatória da Rua Jacarezinho, não vê nada além de um terreno baldio.

Segundo o projeto, a Praça da Araucária terá uma estrutura de rampa, entre as ruas José Antoniassi e Roberto Barrozo, com 220 metros de comprimento em zigue-zague e aramada (com buraquinhos). Veja aqui a projeção da nova praça de Curitiba.

Além da rampa, no projeto prevê ainda a elaboração de um belvedere, construção isolada num jardim ou parque, de onde se desfrutará de um mirante que promete ser o ponto alto da obra.

O problema é que nada avançou aparentemente no local. Em agosto a Tribuna esteve no terreno, que estava apenas com o mato cortado. Na época, a prefeitura explicou que o projeto executivo da Praça da Araucária estava em fase final de elaboração, no processo de preparação para o edital de licitação da obra. Passados três meses, tudo igual no local. Os curitibinhas terão um mirante de presente de “Natal” ou não?

Em agosto a situação do terreno era essa. De lá pra cá quase nada mudou, a não ser o mato que cresceu. Foto: Arquivo/ Átila Alberti.

E aí, Prefeitura?

Em nota encaminhada para o Meio Dia Paraná, da RPC, desta terça-feira (28), a prefeitura de Curitiba explicou que o Ippuc finalizou o projeto da Praça da Araucária e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está licitando os serviços, com obras devem começar no ano que vem (2024). Sobre a entrega do projeto para o Natal, a prefeitura ressaltou ao Meio Dia Paraná, que a obra precisa ser licitada, que ela está em processo de licitação que precisa ser concluído, seguindo assim, todos os trâmites burocráticos.

