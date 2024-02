Um contribuinte do Paraná pode se tornar milionário na próxima semana, se for o sortudo ganhador do prêmio principal de R$ 1 milhão, no sorteio do programa Nota Paraná. Ao todo, 3,07 milhões de consumidores estão concorrendo na edição de março, um recorde segundo a Secretaria de Estado da Fazenda. Os ganhadores serão revelados na quinta-feira (7).

LEIA MAIS – Bolão gigante de Curitiba ganha prêmio com a Mega Sena 2693

Para os contribuintes individuais, além do prêmio no valor de R$ 1 milhão, também serão sorteados um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Para esta edição do sorteio foram disponibilizados 56,6 milhões de bilhetes eletrônicos aos participantes que pediram o CPF em notas fiscais de compras realizadas em novembro de 2023.

Entidades sociais

Além dos consumidores, 1.403 entidades sociais cadastradas no programa Nota Paraná participarão do próximo sorteio, concorrendo a 40 prêmios de R$ 5 mil cada.

VIU ESSA? BR-277 e mais rodovias do Paraná já contam com assistência de concessionária; E o pedágio?

As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de doações de notas fiscais feitas pelos consumidores. Para o sorteio de março, foram gerados 7,02 milhões de bilhetes para as entidades, a partir das notas doadas.

Prêmios de R$ 100 no Paraná Pay

Além dos sorteios principais do Nota Paraná, mais de 2 milhões de consumidores cadastrados no Paraná Pay concorrem a 8 mil prêmios no valor de R$ 100 cada.

Para participar é necessário fazer o cadastro no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Isso pode ser feito por meio do perfil do usuário no site do programa ou no aplicativo disponível para Android e iOS.

Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

Como participar e concorrer?

É fácil participar do Programa Nota Paraná. Ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados pedem para o comerciante incluir o CPF na nota fiscal, o que possibilita o acúmulo de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos