Participantes de um bolão gigante de Curitiba tiveram momentos de pura emoção, na noite desta terça-feira (27), com o sorteio da Mega Sena 2693 milionária. Acumulada em R$ 120 milhões, a loteria mais sonhada do país rendeu prêmio para o bolão com 50 pessoas de Curitiba. O prêmio, porém, foi pela quina, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 135 milhões para quinta-feira (29).

Resultado Mega Sena 2693 milionária: 11, 29, 44, 45, 46 e 50.

O bolão de Curitiba tinha 8 números apostados e rendeu uma bolada de R$ 167,1 mil que serão divididos entre os 50 participantes. Cada um deles vai levar pra casa nada menos que R$ 3.343,77. Veja abaixo o detalhamento das apostas que ganharam a quina da Mega Sena no Paraná. O bolão foi realizado na lotérica A Predileta, no bairro Capão Raso.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 8 Não Bolão 50 R$167.188,50 PALOTINA/PR LOTERICA PALOTINA 9 Não Bolão 34 R$222.918,28 PINHAO/PR LOTERICA PINHAO 6 Não Bolão 6 R$55.729,62 TOLEDO/PR LOTERICA PARIGOT 6 Não Simples 1 R$55.729,62

Bolão foi realizadno na lotérica A Predileta, no bairro Capão Raso. Foto: Reprodução/Google

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar na Mega Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números(Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.

E o bolão da Caixa?

No Bolão da Mega Sena basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao a​​tendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de n​úmeros de prognósticos.

