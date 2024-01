Ingrediente presente no prato feito, a carne vermelha é requisitada nas principais refeições do dia. Quando se fala em economia, os cortes mais baratos, como acém, coxão duro, músculo, patinho e capa de filé, são os preferidos para garantir receitas saborosas no dia a dia. Para quem gosta do ingrediente, uma boa notícia é que o preço da carne diminuiu nos últimos meses.

Uma pesquisa de setembro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), já apontava para a redução do produto. Divulgada no começo de janeiro deste ano, dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), informam que a carne bovina foi uma das responsáveis pelo crescimento da produção dos alimentos no país.

E é justamente a economia que atrai os clientes. Açougueiro no Supermercado Elo, localizado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, Ricardo Machado da Silva confirma que o que as pessoas buscam é promoção. “A gente sempre está fazendo promoção, sempre colocamos cartazes em oferta. E o que mais vende é carne para panela, para bife”, conta.

De acordo com o relato de Silva, ele nota que o preço da carne de gado baixou nos últimos dois, três meses. “O músculo hoje está na média de R$ 16,90. Há algum tempo era R$ 30, R$ 29”, afirma.

Açougueiro Ricardo Machado da Silva pesando carne.

O resultado da queda de preço também é percebido no volume de vendas. O açougueiro revela que em dias de mais movimento, como as sextas-feiras e o fim de semana, é comum vender a média diária de 300 quilos de carne.

Silva comenta que os cortes mais buscados são acém, músculo, setinho, além do frango. “A parte suína também, as bistecas, vende diariamente uma quantidade boa”, acrescenta.



“Acém é um dos cortes mais gostosos e baratos da carne de boi”, diz nutricionista

Nutricionista da Faculdade SENAC Curitiba, Hellen Suleman Honda ensina algumas receitas que usam cortes de carne mais econômicos e que podem ser feitas rotineiramente.

Para quem procura alimento saboroso e em conta, Hellen indica o acém. De acordo com ela, esse é um dos cortes mais gostosos e baratos da carne de boi. “Por conter pouca gordura, a carne fica ótima para ser feita como carne moída, carne de panela, assada ou até churrascos”, orienta.



Receita de carne de panela de acém

A nutricionista garante que com o acém, o prato ficará suculento e saboroso. Confira uma receita de carne de panela para fazer com esse corte:

Ingredientes:

600 g de acém

350 g de batata inglesa

100 g de cenoura

100 g de cebola branca

100 g de salsão

10g de farinha de trigo

10g de extrato de tomate

300 ml de vinho tinto seco (opcional)

Água fervente ou caldo de carne até cobrir a carne

10 ml de Azeite

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Prepare o mirepoix: corte a cenoura, a cebola e o salsão em cubos pequenos;

Corte a peça de acém em cubos maiores, com cerca de 3 cm;

Adicione a farinha de trigo nos cubos de carne. Isso cria uma crosta dourada na carne na hora de selar, além de deixar uma camada de sabor na panela;

Leve a panela de pressão sem a tampa ao fogo alto, aqueça bem e adicione um pouco de azeite. Acrescente os cubos de carne para selar.

Assim que a carne estiver selada e o fundo da panela com uma crosta dourada, adicione a cenoura, cebola e salsão. Misture bem.

Adicione o extrato de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino.

Adicione o vinho tinto e misture bem com uma colher, raspando o fundo da panela. Adicione as folhas de louros.

Preencha a panela com água ou caldo de carne até cobrir a carne. Lembrando que o caldo de carne deixará o preparo com um sabor mais intenso. Misture tudo, tampe a panela e, após pegar pressão, deixe cozinhar por 40 minutos;

Após esse tempo retire a pressão da panela e adicione as batatas e as cenouras cortadas.

Acerte o sal, e após o cozimento total, finalize com cheiro verde. Sirva em seguida.

Carne econômica, bisteca também garante boas receitas

Hellen aponta que outra opção de carne que pode ser consumida no dia a dia é a bisteca suína. “É uma carne deliciosa e nutritiva conhecida por seu sabor inconfundível. Os preparos são inúmeros e conseguem aliar suavidade e sabores agradáveis”.

Receita de bisteca suína acebolada

Ingredientes:

2 kg de bisteca suína com osso

4 cebolas em rodelas

6 colheres de sopa de óleo

Sal e óleo

Modo de preparo:

Temperar a carne com sal e pimenta e reservar

Aquecer uma panela de fundo grosso até que esfumace

Adicionar pouco óleo e colocar as bistecas para que sejam seladas

Quando verter o líquido da carne, vire as bistecas para dourar o outro lado e reserve em uma travessa

Na mesma panela adicionar a cebola e deglaçar o fundo dando cor e sabor, adicionar o sal e despejar sobre a carne. Servir.

Receita de bisteca suína ao molho de laranja e sálvia

Outra receita apresentada pela nutricionista é a bisteca ao molho de laranja e sálvia. Confira:

Ingredientes:

800g de bisteca suína

1 limão-taiti

2 dentes de alho

10 ml de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes para o molho

10 g de farinha de trigo

20 g de manteiga sem sal

1 cebola pequena

Sal e pimenta-do-reino a gosto

10 ml de mel

Caldo de 2 laranjas

100 ml de vinho branco seco

5 folhas de sálvia

Modo de preparo:

Tempere a carne com o suco de limão, alho, sal e pimenta

Em uma panela aquecida coloque o azeite e doure as carnes dos dois lados. Reserve

Na mesma panela que dourou as carnes, junte a manteiga, a cebola e deixe fritar

Adicione a farinha deixe refogar por mais um minuto

Coloque o suco de laranja, o mel, o vinho e as folhas de sálvia

Acerte o sal e a pimenta a gosto. Retire as folhas de sálvia

Coloque o molho quente sobre a carne que estava reservada e sirva em seguida.

