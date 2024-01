Em Curitiba, os animais dos moradores que vivem próximo ao Parque Linear, no bairro Cajuru, vão ter uma série de atendimentos gratuitos na primeira semana de fevereiro. A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, em parceria com a Associação Projeto Ajudei, vai promover a primeira Ação Clínica para Cães e Gatos do ano na região. Os agendamentos gratuitos já estão abertos e devem ser feitos na área de eventos do site da Rede de Proteção Animal de Curitiba.

A Ação Clínica será feita entre os dias 5 e 9 de fevereiro, no Parque Linear Cajuru – Santíssima Trindade FC, localizado na Rua Santa Lúcia, 1.105. A ação é resultado do Termo de Fomento assinado pela Prefeitura de Curitiba com a Associação Projeto Ajudei.

Podem participar os moradores da comunidade Santíssima Trindade que sejam beneficiários do Programa Armazém da Família. Além disso, é necessário atualizar os cadastros do pet e seu tutor no site da Rede de Proteção.

Ação gratuita vai vacinar animais em Curitiba

Serão oferecidos gratuitamente exames clínicos básicos, vacinação antirrábica e polivalente, administração de vermífugos, antipulgas, sarnicidas e implantação de microchip de identificação. Também serão divulgadas aos moradores orientações sobre o Programa Municipal de Castração Gratuita.

O conceito de saúde única, segundo o Ministério da Saúde, reconhece que a saúde de humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e o meio ambiente (incluindo ecossistemas) estão intimamente ligados e são interdependentes.

Serviço – Ação Clínica Parque Linear Cajuru Santíssima Trindade

Data: 5 a 9 de fevereiro

Local: Parque Linear Cajuru Santíssima Trindade FC (Rua Santa Lúcia, 1.105, Cajuru)

