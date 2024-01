A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (23), está fazendo manutenção eletromecânica emergencial em Curitiba, o que pode causar a falta de água em alguns bairros da capital paranaense.

A previsão é de que a manutenção seja concluída em torno das 18 horas e o abastecimento seja normalizado por volta das 21 horas. A Sanepar orienta uso consciente da água.

Podem ficar sem água os seguintes bairros:

Em caso de emergência, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, também é possível utilizar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar.

