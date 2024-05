Os últimos dias do mês de maio trouxeram para Curitiba as temperaturas mais baixas do ano, até o momento. A massa de ar polar que atinge o Paraná levou os termômetros da capital paranaense aos 5,6°C, nesta quarta-feira (29). Para o restante do outono e para o inverno, a neve não está descartada, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No entanto, o fenômeno demanda condições específicas.

“A neve é uma situação muito particular. Além do frio extremo, a gente precisa de nebulosidade, o que indica a presença de umidade. Ou seja, os termômetros precisam estar abaixo dos 3°C e a atmosfera precisa estar úmida, até com algum tipo de garoa. Essa situação não é muito comum, mesmo no sul do Brasil”, explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

A última vez em que Curitiba registrou neve foi há onze anos, em 23 de julho de 2013. Entre 8h e 8h30, os termômetros marcaram 2°C. Antes disso, a última ocorrência do fenômeno havia sido em 1975, quando flocos de neve e chuva congelada foram registrados em diversos bairros.

“Não está descartada, até porque já tivemos eventos anteriores. Ela pode acontecer, mesmo que não seja aquela que o pessoal espera, em grande volume. Mas a neve é uma situação que não tem como ser prevista com antecedência. Ela aparece na previsão a partir de cinco dias antes de acontecer”, complementa Braun.

A expectativa é que o começo do inverno não seja de tanto frio. A previsão aponta para temperaturas acima dos valores históricos e tempo bastante seco. No entanto, o La Niña, que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas no Oceano Pacífico, deve trazer ondas de frio para o sul do país entre o final do inverno e o início da primavera. Ou seja, entre agosto e outubro.

