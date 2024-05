A última etapa do Mutirão MEI 2024, nesta terça-feira (28), na Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033), é uma boa oportunidade para os microempreendedores individuais (MEIs) de Curitiba tirarem dúvidas e ter auxílio para o envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ao Governo Federal. A data limite para enviar a declaração é sexta-feira (31).

“Todo microempreendedor individual deve fazer a DASN anualmente. Essa declaração nada tem a ver com o Imposto de Renda, que é para as pessoas físicas. Quem ainda não enviou o documento, pode contar com nosso apoio neste Mutirão no Pinheirinho e também nos nove Espaços Empreendedor”, explica a coordenadora do Programa Curitiba Empreendedora, Letícia Justus.

O Mutirão MEI será das 9h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página do evento, no site da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

+ Leia também: Frio! Como esquentar a casa sem ver a conta de luz ‘explodir’? Copel dá dicas

Para realizar a DASN, é necessário apresentar as informações do faturamento anual da empresa, referente a 2023. A entrega do documento deve ser feita mesmo que a empresa não tenha tido faturamento durante o ano. O atraso no envio pode gerar multa ao MEI.

Mutirão voltado para MEIs oferta diversos serviços em Curitiba

Durante o Mutirão, equipes dos Espaços Empreendedor e do Sebrae/PR vão ofertar outros serviços, como:

Formalização e alteração do MEI*;

Regularização de débitos;

Consultoria em marketing, planejamento e finanças;

Análise de crédito e financiamentos, por instituições financeiras e cooperativas de crédito;

Cadastro da empresa como fornecedora de produtos e serviços para a Prefeitura de Curitiba no e-Compras (para participação de editais de licitação e Fundo Rotativo);

* Para abertura do MEI, é necessário apresentar, no dia do Mutirão, documentos pessoais e a capa do carnê do IPTU onde será aberto o negócio.

+ Leia também: Presente aos motoristas de Curitiba? Linha Verde Norte vai ganhar novos semáforos

Quem pode participar do mutirão em Curitiba

O evento é destinado a quem já tem um micro ou pequeno negócio (formalizado ou não), quem é microempreendedor individual (MEI) e a quem quer começar seu próprio empreendimento e quer saber como.

Além da prestação de serviços e orientações, o evento vai oferecer, às 10h, a oficina Escola também compra, que vai ensinar os MEIs o caminho para oferecer seus serviços e produtos a Prefeitura de Curitiba. Às 14h, será realizado o Encontro de Negócios. Para ambos, as inscrições podem ser feitas antecipadamente, pelo site do evento.

+ Leia também: Câmara Municipal de Curitiba vai ter presidente inédito nos próximos dias; saiba quem é

Mutirão MEI na Rua da Cidadania Pinheirinho

28/5 (terça-feira) – Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033), das 9h às 17h

Inscrições gratuitas pela página do evento. Também é possível se inscrever, antecipada e gratuitamente, para as seguintes atividades:

10h – Oficina Escola também Compra – MEI, saiba como conquistar esse cliente

14h – Encontro de Negócios

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!