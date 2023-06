Morre Renato Mazanek, radialista e publicitário de Curitiba

A Comunicação do Paraná está de luto. Neste sábado (03), faleceu Renato Ladislau Mazanek em decorrência a uma parada cardiovascular, aos 85 anos. Renato foi um dos fundadores da Rádio Difusora Ouro Verde, e foi um dos responsáveis pela TV Paranaense Canal 12, atual RPC.

A arte de comunicar e apaixonado por rádio, levou Renato Mazanek aos estúdios. Amantes por boas histórias e disposto a aprender com os mais experientes desde os tempos em que residia em Santo Antônio da Platina, na região norte do Paraná, Mazanek conseguiu com boas amizades crescer na profissão.

Em Curitiba, acompanhou a chegada de equipamentos para a inauguração da Rádio Difusora Ouro Verde, em 1954. Com participação ativa no dia a dia, entrou no status de fundador da emissora.

Com amplo conhecimento, trabalhou como sonoplasta e ator da Rádio Colombo em 1958. Um ano depois, assumiu o cargo de diretor artístico da Rádio Curitibana. Polivalente e sempre disposto a auxiliar, trabalhou em outras emissoras de Curitiba, na chamada época de ouro do rádio. ( diretor artístico da Rádio Guairacá e Diretor Comercial da Rádio Iguaçu).

Canal 12

O processo da montagem da TV Paranaense, hoje RPC, começou em 1959. A pedido do empresário Nagib Chede, Renato Mazanek, foi convidado para acompanhar a instalação dos equipamentos. “Vi como funcionava a câmera e fiquei no switcher. Lembro que foi montado um musical, mas não tinha som. Anunciamos na Rádio Curitibana, plugamos um telefone, e deu muito certo”, disse Mazanek em depoimento pelo YouTube no Canal Memórias Paraná. Com o sucesso, Renato assumiu o posto de primeiro diretor de televisão do Paraná.

Anos mais tarde, em 1977, Renato esteve na equipe vencedora do prêmio na Bienal Internacional de São Paulo, com a obra Os Bóias-Frias. De 1978 a 2005, Mazanek esteve à frente da Teorema Propaganda, uma das primeiras agências de publicidade na capital paranaense. Autor de livros como ” Ao Vivo e Sem Cores”, sobre o lançamento da TV Paranaense) e “Ondas Média e Curta sem Delonga”.

Para o sobrinho Kako Mazanek, Renato foi um visionário na Comunicação do Paraná. “Sempre tive conversas espetaculares, um visionário, e nem sempre entendido. Quando alguém que a gente ama vai embora, um pedacinho da gente vai junto. Uma pessoa espetacular, um beijo meu tio”, comentou Kako.

O sepultamento ocorre na Capela Vaticana Esmeralda, sendo que o sepultamento está marcado para o sábado, às 16h30, no Cemitério Parque Iguaçu.

