Cães da polícia analisam encomendas dos Correios de Curitiba e ficam surpresos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas e medicamentos de venda controlada escondidos em encomendas despachadas pelos Correios, em Curitiba. A apreensão aconteceu durante uma ação que teve a ajuda do Grupo de Operações com Cães (GOC-PR).

Os cães farejadores descobriram que em meio a brinquedos, almofadas, carregador de celular, garrafa térmica, caixa de som e até em cereal para crianças as drogas e os remédios de venda restrita. Ao todo 14 pacotes despachados continham produtos ilegais.

O resultado da ação terminou com a apreensão de maconha (1,2 quilo), cocaína (676 gramas), crack (96 gramas), ecstasy (282 comprimidos), haxixe (96 gramas), além de 87 unidades de medicamentos para depressão inibidor de apetite e tranquilizantes.

As encomendas tinham destinos diversos como nos da Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. As todo o material postado e as substâncias ilícitas foram encaminhadas para Polícia Civil, em Curitiba, para perícia e investigação.

