A BR-376 será totalmente bloqueada entre as 14h e 16h deste sábado (3) para detonação de uma rocha na altura do km 673,4, em Guaratuba, litoral do Paraná. A informação é da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho.

LEIA MAIS – Lotofácil 2827 milionária sai para bolão no Paraná; Lotérica pé quente ainda beliscou prêmio

Segundo a empresa, a detonação faz parte das obras de contenção de encostas que ocorrem no local. A Arteris explica que são intervenções corretivas em área também afetada pelas chuvas do final do ano passado. À época, as condições climáticas ajudaram a provocar o deslizamento da encosta no km 668, que deixou duas pessoas mortas, em novembro.

A interdição nos dois sentidos do tráfego para esta etapa da obra será feita por medida de segurança de usuários e equipes envolvidas no trabalho.

VIU ESSA? BR-376, BR-277 e Estrada da Graciosa: Deslizamentos de terra não são casos isolados, diz estudo

Na pista sentindo Santa Catarina (sul), o ponto de bloqueio de veículos será feito no km 662 da BR-376, no Paraná, altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Tijucas do Sul. Já na pista sentido Curitiba (norte), a BR-376 será bloqueada no km 1 da BR-101, na altura da praça de pedágio de Garuva, Santa Catarina.

LEIA AINDA – Guaratuba abre concurso com salários de até R$ 7,4 mil; confira edital e vagas

A concessionária pode reprogramar a operação no caso de condições climáticas desfavoráveis. Por isso, sugere aos usuários acompanhar o perfil @Arteris_ALS na rede social Twitter para informações em tempo real das condições da rodovia ou atendimento pelo fone 0800 725 1771.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!