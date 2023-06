Um bolão feito no Paraná vai dividir o prêmio milionário da Lotofácil 2827, sorteado na noite desta quinta-feira (1º), em São Paulo. O prêmio estava acumulado em R$ 3,8 milhões e o bolão da cidade de Figueira embolsou nada menos que R$ 1,8 milhão. Outro bolão registrado na cidade, na mesma lotérica, beliscou o prêmio máximo, acertando 14 números dos 15 sorteados pela Caixa. Ô sorte, hein?

Além da aposta paranaenses, outro apostador, de Brasília, acertou os 15 números e também faturou R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil 2827 – 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 24.

As duas apostas que faturaram o prêmio máximo de R$ 3,8 milhões da Lotofácil foram bolões com 16 números apostados. O bolão feito pelos paranaenses de Figueira tinha 6 cotas, rendendo nada menos que R$ 300 mil pra cada participante. Nada mal, hein??

Lotérica pé quente

A lotérica da sorte na qual a aposta milionária foi registrada é a Lotérica Boa Sorte. Neste mesmo local, neste mesmo concurso da Lotofácil, outro bolão bateu na trave. Eles acertam 14 dos 15 números, o que rendeu “um troco” de R$ 30,4 mil.

O valor será dividido entre os também 6 apostadores. Será que são o mesmo grupo? Tem vaga aberta para este bolão?? Veja abaixo detalhes:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio FIGUEIRA/PR LOTERICA BOA SORTE 16 Não Bolão 6 R$1.816.279,44

+Viu essa? Lotofácil 2825 milionária sai para aposta única do Paraná! Veja o valor da bolada

Curitiba fatura fatia da Lotofácil 2827

Além dos prêmios para os apostadores de Figueira, jogadores de Curitiba ganharam uma grana com o concurso 2827 da Lotofácil. Quatro apostas simples e um bolão deixaram apostadores com a conta mais recheada nesta sexta-feira; Confira os detalhes abaixo:

CURITIBA/PR CASA LOTÉRICA MATEUS LEME 15 Não Simples 1 R$2.033,06 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$4.066,12 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$2.033,06 CURITIBA/PR LOTERIAS GIRASSOL 15 Não Bolão 6 R$2.033,04 CURITIBA/PR SKANDALUS LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.033,06

+Leia mais! Mega Sena milionária 2597 premia três apostas de Curitiba; Veja valores e lotéricas da sorte

Resultado Lotofácil 2828

Nesta sexta-feira a Lotofácil 2828 premia com R$ 1,7 milhão novamente quem acertar os 15 números do concurso. Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta simples custa R$ 3,00.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!