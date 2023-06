E a sorte bateu na trave novamente em Curitiba! Três apostadores ficaram no quase, acertando cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2597, na noite desta quarta-feira (31), em São Paulo. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio para sábado (03) saltou para R$ 65 milhões.

As três apostas de Curitiba que ganharam prêmio na Mega Sena 2597 foram apostas simples, com seis números. Cada um dos apostadores faturou um “prêmio de consolação” de R$ 52,2 mil. Nada mal, hein?

Resultado Mega Sena 2597: 14, 26, 34, 54, 56 e 58.

As lotéricas da sorte são Cassino Loterias, Mada da Sorte e Pirâmide da Sorte.

Cidade Lotérica Números apostados Surpresinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$52.271,31 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$52.271,31 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 6 Não Simples 1 R$52.271,31

Apostas ganhadoras da Mega Sena no Paraná

CASCAVEL/PR LOTERICA NEVA 6 Não Simples 1 R$52.271,31 CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$52.271,31 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$52.271,31 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 6 Não Simples 1 R$52.271,31 FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERICA ALVORADA 6 Não Simples 1 R$52.271,31 NOVA LONDRINA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$52.271,31 PARANAGUA/PR LOTERICA NOSSA SENHORA DO ROCIO 6 Não Simples 1 R$52.271,31

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar, o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Resultado da Mega Sena 2598

Como ninguém acertou os seis números sorteados nesta quarta-feira, o prêmio para sábado saltou para R$ 65 milhões. O resultado você confere aqui na Tribuna,

