Uma única aposta faturou a Lotofácil concurso 2825, sorteada na noite de terça-feira (30), em São Paulo. O bilhete vencedor é de Cianorte, cidade da região noroeste do Paraná. Essa pessoa faturou sozinha R$ 1.522.602,30. Os números sorteados foram:

A aposta ganhadora na Lotofácil foi feita na Lotérica Av. América, com um bilhete simples. Outras treze apostas no Paraná acertaram 14 números e irão levar para casa R$ 1.824,32. Veja detalhes das apostas abaixo.

O próximo concurso da Lotofácil ocorre nesta quarta-feira (31), a partir das 20h (de Brasília). O prêmio volta a ficar estimado em R$ 1,7 milhão.

