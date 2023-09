A Marinha do Brasil emitiu um comunicado informando que a passagem de uma frente fria no sul do país pode provocar ventos na área litorânea, incluindo nas praias do Paraná. De acordo com o alerta, há previsão de ventos fortes, com intensidade de 61 km/h, na faixa litorânea do Paraná e de Santa Catarina.

Entre as manhãs de quarta-feira (27) e quinta-feira (28), Laguna (SC) e Paranaguá (PR) podem ser atingidas pela ventania.

Ressaca

Essa mudança no tempo também pode provocar ressaca nos litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, de Mostardas (RS) a Laguna (SC). Nesses locais, as ondas podem atingir até três metros de altura. O alerta de ressaca é válido a partir da tarde desta terça-feira (26) até a noite de quarta-feira (27).

De acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que avança no sul deve deixar o tempo mais instável em todo o estado.

Portanto, pancadas de chuva e trovoadas estão previstas na maioria das regiões do Paraná, especialmente na metade sul. As temperaturas devem diminuir e a sensação de calor fica mais amena.

