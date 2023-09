Trecho de importante avenida de Curitiba será bloqueada para veículos

A partir desta quarta-feira (27), por um período estimado de cinco dias, a via calma da Avenida República Argentina será bloqueada à passagem de veículos, entre 9h e 16h, no trecho em frente à estação-tubo Silva Jardim, no sentido bairro-centro. As calçadas estarão liberadas à passagem de pedestres e ciclistas, que deverão desembarcar das bicicletas naquele trecho.

A interrupção temporária ao tráfego motorizado é necessária para a recuperação das calçadas e do pavimento em paver, a ser feita por equipes contratadas pela Secretaria do Governo Municipal (SGM). Os trabalhos envolvem a remoção do paver, a correção e nivelamento da base e assentamento na travessia elevada e a recuperação total do passeio e do sistema de microdrenagem.

LEIA TAMBÉM:

>> Ruas fechadas e mudanças no trânsito irritam moradores de Curitiba; prefeitura responde

>> Praça de Curitiba virou lixão? Denúncia tem 10 meses e problema continua

Também serão instalados bancos de concreto próximos da estação-tubo, por equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). As estruturas fazem parte do projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), como áreas de estar para os cidadãos.

Via Calma da República Argentina bloqueada na estação Silva Jardim no sentido Centro.

Sinalização e orientação

Agentes da Setran farão a sinalização no local e a orientação de desvios do tráfego. Haverá sinalizações do bloqueio nos cruzamentos da República Argentina com a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Iguaçu e a Silva Jardim.

Os bloqueios ao tráfego de veículos naquele trecho serão feitos diariamente, no mesmo intervalo de horários, durante a realização dos trabalhos que têm previsão de cinco dias, dependendo das condições climáticas. Fora do período de execução dos serviços, o tráfego estará liberado naquele trecho da Via Calma.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes