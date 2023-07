A partir desta segunda-feira (24) e até sexta-feira (28), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba vai estender até às 20h30 o horário de vacinação em 12 unidades de saúde.

A ampliação do atendimento ocorre nas seguintes unidades de saúde:

Parigot de Souza e Bairro Novo (distrito sanitário do Bairro Novo);

Bairro Alto e Vila Diana (distrito sanitário do Boa Vista);

Vila Hauer (distrito sanitário do Boqueirão);

Iracema (distrito sanitário do Cajuru);

Oswaldo Cruz (distrito sanitário do CIC);

Mãe Curitibana (distrito sanitário da Matriz);

Santa Amélia (distrito sanitário do Portão);

Vila Machado (distrito sanitário do Pinheirinho);

Santa Felicidade (distrito sanitário de Santa Felicidade);

Monteiro Lobato (distrito sanitário do Tatuquara).

O objetivo é disponibilizar horários alternativos de vacinação para que todos atualizem a carteira vacinal. Estão disponíveis vacinas contra a covid-19, contra a gripe e as que pertencem ao calendário de rotina.

Segundo a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, estão baixos os números de aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças e do reforço bivalante. “Além disso, temos que ter especial atenção para a vacinação contra a gripe, uma doença que mata e que acomete muitos curitibanos todos os anos”, diz.

Quais são as vacinas de rotina

Serão ofertadas as vacinas de rotina, entre elas: hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Aplicação da vacina BCG em Curitiba

Nas 12 unidades que estenderão o horário de atendimento até às 20h30, a aplicação da BCG seguirá um cronograma:

Segunda-feira (24) nas unidades Bairro Alto e Oswaldo Cruz;

Terça-feira (25) na unidade Santa Felicidade e Parigot de Souza;

Quarta-feira (26) nas unidades Vila Machado, Vila Diana e Monteiro Lobato;

Quinta-feira (27) nas unidades Vila Hauer, Mãe Curitibana e Bairro Novo;

Sexta-feira (28) nas unidades de saúde Santa Amélia e Iracema.

O cronograma busca otimizar o uso dos frascos deste imunizante.

Endereço das unidades que estão com horário estendido de vacinação em Curitiba

(De 24 a 28 de junho, das 8h às 20h30)

Distrito Bairro Novo

US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

US Bairro Novo – Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Boa Vista

US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 Abranches

Distrito Boqueirão

US Vila Hauer – Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Cajuru

US Iracema – Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito CIC

US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Matriz

US Mãe Curitibana – Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Portão

US Santa Amélia – Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Distrito Pinheirinho

US Vila Machado – Rua Laudelino Ferreira Lopes, 2.959 – Pinheirinho

Distrito Santa Felicidade

US Santa Felicidade – Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Tatuquara

US Monteiro Lobato – Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara

