Homem suspeito de estupro é preso na região de Curitiba com pornografia infantil

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na terça-feira (25), por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Além da pornografia infantil, ele também é suspeito de estupro de vulnerável contra a própria afilhada, de sete anos.

Segundo a delegada Ellen Victer, a ação da PCPR foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra o suspeito. “No local, os policiais civis localizaram o celular do investigado e constataram 1.598 arquivos com material pornográfico infantil. Em razão disso, apreendemos o aparelho e realizamos a prisão em flagrante do indivíduo”, afirmou a delegada.

Estupro de vulnerável

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso com os arquivos com pornografia infantil também é suspeito de estupro de vulnerável contra a própria afilhada, de apenas sete anos. As investigações da PCPR continuam a fim de esclarecer o crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e estupro.

Denuncie!

Quem tiver conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo no momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

